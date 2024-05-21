新竹竹北分局一名長相甜美的女偵查佐，疑似在新竹市知名「全套護膚店」兼差進行性交易，遭檢舉後前往查緝，當場活逮該位女偵查佐。這也是台灣警界首次有女警疑似賣淫被逮。外傳該位女警一周前往護膚店上班一天，且因身材傲人長相清秀，成為主打紅牌。

但新竹縣警察局表示，女警自稱到養生館「訪友」，目前查無不法情事，但女警涉足不妥當場所等違紀情事，記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，進一步調查釐清。

台灣警界風紀層出不窮，員警涉及收賄、吸毒、詐騙的不法情事時有所聞。但過去女警會產生風紀，多屬感情不倫或與詐團勾結，賣淫醜事完全未曾聽聞。

不過縣警局輕描淡寫的說法仍令人起疑。如果僅是訪友，訪的還是熟識的色情護膚業者，是否有風紀上的疑慮。該家護膚店在新竹市市知名的色情全套店，女警相當清楚且熟識，店內性交易屬現行犯，女警視而不見，已屬瀆職。

由於女警涉性交易一事攸關警界聲譽，若有不法，務必深入查處並予以汰除。但若為了面子而護短、掩飾，屆時勢必引火自焚，不可不慎。