「啦啦隊文化」不僅在台灣體壇捲起流行，在南韓職棒更是競爭激烈，甚至有部分台灣粉絲會特別飛往當地朝聖。豈料，有南韓網友19日在DCINSIDE啦啦隊版，以「台灣拍照的本來就這麼白癡嗎」為題發文，抨擊台灣的攝影師騷擾16歲的啦啦隊員。

文中提到，一位來自台灣攝影師在啦啦隊上班期間，一直攔著年僅16歲的隊員Jang Yujin說話，且當Jang Yujin表示自己要離開時，對方竟伸手抓住Jang Yujin的手腕，最後是因另一名隊員出現才得以離開，讓該網友忍不住諷刺「哈哈哈哈哈，原來大多數台灣攝影師都這樣？」

南韓網友19日在DCINSIDE啦啦隊版以「台灣拍照的本來就這麼白癡嗎」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，不少人留言指責「白癡不分國籍」、「抓了她？這是犯罪吧，原PO你就只顧著看嗎」但有人認為「要有照片或影片才能當證據吧」。而文章很快就被轉發至PTT，讓台灣網友看了也怒批「笑死出國還這樣，怎麼沒被報警抓走？上次也有一篇發文說台灣攝影師沒洗澡滿身臭味纏住啦啦隊」。

而這名傳出被騷擾的啦啦隊員Jang Yujin，2007年出生，是韓國球類啦啦隊中最年輕的成員。目前仍是高中生的她，卻擁有170公分高䠷身材，且啦啦隊經歷相當豐富，目前在韓職KT巫師隊，還曾擔任過籃球及排球啦啦隊。

Jang Yujin是韓國球類啦啦隊中最年輕的隊員。（圖／翻攝自Jang Yujin IG）

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