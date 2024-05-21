47歲韓國「長腿歐巴」宋承憲過去曾和崔智友、宋慧喬等人傳緋聞，唯一公開認戀的對象只有劉亦菲，然而兩人也在2018年分手。最近宋承憲上節目，坦言自己過去是重度菸癮，發現年紀大了容易喘開始考慮戒菸，但最大的打擊是被前女友嫌棄「嘴裡有屎味」，才決心分手。

宋承憲20日參加申東燁的網路節目，聊到一半宋承憲主動問網路節目有尺度限制嗎？申東燁回答：「沒有」，要他想聊什麼就聊。宋承憲提及以前不能聊抽菸，拍戲時也會被綁手綁腳，現在好像都可以播，接著提到自己以前菸癮很重，某次跟朋友踢足球才玩5分鐘就超喘，讓他開始驚覺身體的變化，發現不能再這樣下去。

宋承憲苦笑分享被前女友嫌嘴裡有屎味。（圖／翻攝自 Youtube）

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宋承憲接著又說，第二個原因是過去的女友某次在跟他約會時，突然說：「歐巴（哥哥），把菸戒了吧？」他當時愣住說：「嗯？為什麼？」結果被女友無情形容：「歐巴的嘴裡有屎味」，讓愛面子的宋承憲嚇歪，當天就痛定思痛決心戒菸。

劉亦菲曾和宋承憲交往3年。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

早年宋承憲表示自己的愛情觀就是主動出擊，導致過往合作過的女主角，包括崔智友、宋慧喬、成宥利、孫藝真、李沇熹等人都和他傳過曖昧。其中與劉亦菲大方公開的一段情最受矚目，兩人合拍《第三種愛情》假戲真做；但認愛後不時傳出感情生變、吵架，2018年宋承憲透過公司承認兩人和平分手。如今他自己爆料是為了舊愛戒菸，也令網友好奇當時那位「前女友」到底是誰。

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