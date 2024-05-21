肥胖可能導致高血壓、高血脂與糖尿病等多種疾病。營養師李婉萍表示，肥胖會造成身體慢性發炎，讓人容易疲倦、情緒差、身體疼痛等，若要改善可從調整飲食做起，建議多吃蘆筍、皇帝豆、酪梨、莓果、地瓜葉與多喝綠茶等6種食物，都有助於降低脂肪細胞所造成的身體發炎反應。

李婉萍在臉書粉專PO出影片表示，肥胖為何會導致身體慢性發炎？世界衛生組織認為肥胖是一種慢性病，肥胖不僅導致身體能量堆積，使發炎細胞激素增多，引起身體低度慢性發炎，也可能損害多個器官，進而增加罹患心血管疾病的機會。

要如何得知自己身體是否處於慢性發炎狀態？李婉萍表示，以下7個症狀，若中了3個，就代表身體處於慢性發炎狀態。包括「時常感到疲倦睡不飽」、「莫名不開心」、「剛吃完飯就想廁所或有腸躁症現象」、「時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛」、「皮膚紅癢起疹子、鼻子過敏、咳嗽或常起蕁麻疹」、「常常感冒掛病號」、「四肢跟臉常被人說水腫」。

李婉萍表示，要改善這種因肥胖所導致的身體發炎，可從改善飲食面著手，減肥需要靠意志力，以下為6個「減肥抗發炎飲食策略推薦食材」。

■多吃蘆筍：蘆筍含有寡果糖，這也是一種膳食纖維，又稱益生元，除了蘆筍外，大蒜、香蕉、韭菜裡，也都含有寡果糖，吃了有助改變腸道內益生菌，讓好菌增加，降低身體發炎反應。

■多喝綠茶：綠茶好處人人皆知，裡頭有兒茶素，能有效降低體內壞膽固醇與身體發炎的功效。

■多吃皇帝豆：皇帝豆具有植物雌激素，植物雌激素存在於豆類、種子、穀物裡，具有抗發炎的效果。在含有植物雌激素的主食除皇帝豆，還有鷹嘴豆、扁豆都是澱粉類，蛋白質類像黃豆、黑豆也都含有植物雌激素。

皇帝豆可以怎麼煮？皇帝豆排骨湯、皇帝豆稀飯，都是不錯的選擇。

■多吃酪梨：酪梨含有豐富鉀、鎂、纖維與好油，是對於心血管疾病非常好的油脂，可以降低身體發炎反應。

■多吃莓果類：草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子，它們裡面含有花青素，可以降低發炎反應，尤其是可以降低脂肪細胞所造成的身體發炎反應，不過水果含糖，需要控糖的朋友，一天至多吃10顆草莓，藍莓1天至多1盒，一天以2份水果為上限。

■多吃地瓜葉：研究發現地瓜葉含有豐富鎂離子，血液當中鎂離子低的時候，發炎指數也會變高，外食族若點一碗滷肉飯，記得要再加點地瓜葉，或是菠菜、A菜等深綠色蔬菜。