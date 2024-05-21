（10:30更新）台股盤中一度跌140點 ，最低約來到21131.62點，電金傳齊殺盤 ，運輸、營建、觀光類股、塑膠、水泥、金融指數跌逾1%。台積電逆勢漲5元至840元，扮演撐盤角色。

美股走勢分歧，道瓊工業指數下跌近200點，那斯達克指數收盤創下歷史新高，台股經歷昨(20)日總統賴清德就職指數上沖下洗後，今(21)日早盤下跌逾40點，約來到21219.65點。

台積電ADR上漲1.87美元或1.23%，收153.55美元。台積電早盤跌5元至830元。焦點股方面，賴清德昨發表演說，提到兩岸「互不隸屬」，也並未釋出兩岸觀光更明確利多，衝擊觀光股重挫，今日早盤續跌，山富、五福跌逾1%，雄獅一度失守160元。

台股昨走勢大幅波動，賴清德發表就職演說後，台股一度急跌逾150點，尾盤又強拉以21271.63點作收、小漲13.16點。

美股道瓊下跌196.82點或0.49%，收39,806.77點。S&P500上漲4.86點或0.09%，收5,308.13點。NASDAQ上漲108.91點或0.65%，收16,794.87點。費城半導體上漲107.33點或2.15%，收5,090.35點。