立法院會今繼續處理國會改革法案，三黨一早動員備戰，民進黨立院黨團早上8點半也在立法院議場前抗議，立法院柯建銘對藍白提出三大拷問，他提出，民進黨主張程序正義，要協商要討論要民主程序，這樣謙卑要求有困難嗎？你們賣台集團在急什麼？最後，他喊話藍白立委，你們辛苦選立委，進到立法院為了是什麼？是站在國家對立面破獲民主嗎？請你們好好答覆，

立法院今早上9點繼續處理國會改革法案，民進黨以抗議方式來表達不滿，拉起各種布條高喊口號，柯建銘則表示，民進黨向藍白傅崐萁和黃國昌提出最嚴肅的指控，台灣已經是香港的立法局，聯手毀憲亂政、國會已死，接下去就是台灣香港化。

柯建銘指出，今日香港就是明日台灣，這不是國家級危機，台灣在生死存亡的時刻，韓國瑜就在你一念之間，一句話可以改變一切，繼續協商程序重來，沒有討論就沒有民主。

柯建銘說，昨天賴總統上任，他的演講就是民主繁榮新台灣，民國38年之前有全世界最久的戒嚴，多少台灣人犧牲奉獻，才能贏來國會改選，但是今天都毀了，這一頁要翻過去了，這不是危言聳聽，這就是現在此時此刻發生的事情，已經走向不可逆。

柯建銘提到，這麼多年來民進黨86年成立，總共30年所有表決，好幾萬次從來沒有成功過，但是我們手舉的很直，非常驕傲，我們要求讓台灣國會不能死亡，要求韓院長依法要有程序正義，表決輸了，但是我們一定要贏得論述贏得民心，以後國會都是如此，沒有討論沒有協商這是台灣民主嗎？

柯建銘也喊話藍白，提出歷史三大拷問，民進黨主張程序正義，要協商要討論要民主程序，這樣的謙卑要求有困難嗎？好好協商表決輸我們沒問題，你們賣台集團在急什麼？賣台何太急？最後，藍白立委辛苦的進到國會，是為了什麼？為了是站在國家對立面破獲民主嗎？請你們好好答覆，