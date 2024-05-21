中共中央政治局委員、大陸外長王毅在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織外長會議，當地時間20日，會見吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫時，讚賞吉方恪守一個中國原則。庫魯巴耶夫則表示，中吉烏鐵路具有重要戰略意義，希望三國盡快簽署政府間協議，早日啟動鐵路建設。

據大陸外交部網站消息，王毅說，在兩國元首的戰略引領下，中吉關係呈現快速全面發展勢頭。雙方要繼續落實好兩國元首共識，以構建中吉命運共同體為目標，以高品質共建「一帶一路」為抓手，深化政治互信，拓展互利合作，賡續世代友好，為中吉關係注入更加豐富的時代內涵。

王毅表示，面對百年變局，中吉應相互支持，做彼此發展振興的堅強後盾。中方支持吉方維護國家獨立，走符合本國國情的發展道路。讚賞吉方恪守一個中國原則，在台灣選舉後，第一時間發聲支持中方立場。中方願與吉方擴大經貿合作，拓展互聯互通，密切人文交流，以實際行動構建中吉命運共同體。

庫魯巴耶夫表示，吉方高度重視對中關係，堅定恪守一個中國原則，在涉疆、涉藏、涉港等問題上堅定支持中方。期待與中方加強高層交往，提升貿易規模，便利人員往來，密切在多邊機制中的配合，繼續堅定相互支持。中吉烏鐵路具有重要戰略意義，希望三國盡快簽署政府間協議，早日啟動鐵路建設。