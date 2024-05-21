女星賈永婕先前在疫情期間集資醫療器材、發便當到醫院，被譽為「防疫女神」。昨（20日）是中華民國第16任正副總統就職典禮，賈永婕和老公王兆杰（George）受邀參加，不怕被貼政治標籤，表示：「身在台灣，長在台灣，很幸福。」

賈永婕20日下午在臉書貼出多張與丈夫觀禮的照片，以及分享受邀的過程。她回憶某天吃飯時接到陌生來電，對方問：「請問是女神嗎？防疫女神？」正當猶豫是否要掛斷時，對方表明是總統辦公室，想邀請她參加520總統就職典禮。賈永婕既興奮又緊張，答應後還特地為了觀禮而採買端莊的衣物。

賈永婕為了總統就職典禮，特地買端莊的衣服。（圖／FB@賈永婕的跑跳人生）

典禮當日，賈永婕身穿淺灰色襯衫、黑色落地長褲，披著一件白色的西裝外套，以端莊又優雅的面貌現身。賈永婕夫婦的座位被安排在搖滾區，前面都是部會首長們，讓她受寵若驚：「小女子深感榮幸！」

賈永婕和老公王兆杰坐在搖滾區。（圖／FB@賈永婕的跑跳人生）

賈永婕不怕被貼標籤。（圖／FB@賈永婕的跑跳人生）

事後賈永婕接受媒體訪問，被問到難道不怕被貼標籤？對此，賈永婕直率地回：「當然不怕，因為⋯⋯這個標籤從小到大都在我身上啊！愛台灣的標籤！我愛台灣！身在台灣，長在台灣，很幸福。」