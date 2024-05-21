立院院會今（21）日繼續處理國會改革相關法案，在場外也有民間團體舉行抗議，而最新畫面顯示，日前在517抗議時突然站起來的「輪椅妹」，目前已到立院場外。

日前有眼尖網友發現，在517場外抗議上，一位坐著輪椅抗議的女子呼喊口號時，突然從輪椅上站了起來，畫面傳遍社群平台PTT、臉書社團，引發網友熱議。事後輪椅妹澄清，自己上個月因車禍，導致一條腿斷掉，強調「要罵就罵，但性羞辱真的不必」。

而在稍早，輪椅妹在友人陪同之下，坐輪椅到了立院場外，準備參與抗議活動。