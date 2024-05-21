美股上漲氣勢強勁，華爾街知名大空頭威爾遜（Michael Wilson）突改變對市場的看法，他認為標普500指數會在明年6月前上漲2%，先前他曾預測標普500指數到12月會下跌15%，此事引發PTT網友們熱烈討論，許多人直呼空頭認錯，漲勢可能就此終結。

綜合外媒報導，威爾遜將標普500指數的目標從4500點改至5400點，等於從現有階段下殺15%的觀點，改變至上漲2%，一反常態的說法引發市場高度關注，威爾遜表示，我們預計企業的每股收益將持續強勁成長，本益比會適度壓縮。

此外，他雖認為，晴朗的宏觀經濟環境將在下半年支撐風險性資產，但威爾遜也提醒，未來更全面的數據會變得更難預測，需要隨時留意市場變化。目前許多華爾街分析師都預測美股會持續上漲，但摩根大通分析師Dubravko Lakos-Bujas仍堅持標普500指數將回檔超過20%。

威爾遜的態度出現反轉，讓PTT網友們相當驚訝，「完了，空頭不死漲勢不止，現在空頭死了」、「最大空軍都投降，慘了」、「丸子，這種最恐怖」、「空軍總司令投降了，可以開始跌了」、「空頭不死，漲勢不止，現在空頭死了那就...」