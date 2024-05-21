星巴克數位體驗又來了，連20天抽買1送1！星巴克5月22日至6月8日推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」，完成遊戲即可抽買1送1、第2杯半價等優惠券，昨天（20日）已開始領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日期是6月10日。

星巴克5月22日至6月8日推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」，完成數位體驗遊戲，可獲得專屬限定優惠，20、21日搶先領券，22日開始兌換，最後兌換日期為6月10日。

民眾可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。每個帳號每天可享有一次活動，獲得優惠憑證，當日活動即結束；至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。

星巴克提醒，優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、景點及台北101典藏門市也不適用此優惠。