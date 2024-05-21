63歲的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在19日的直升機墜毀事故罹難，震驚國際社會，外界都在猜想伊朗未來的政治發展，但大部分的專家都認為伊朗未來的外交模式應該不太可能改變。

《新聞周刊》報導，萊希是伊朗政治中第二重要的人物，僅次於最高領袖最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），外界也推測未來伊朗與美國的關係會將如何發展，國際危機組織（International Crisis Group，ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）認為，萊希突然過世不代表伊朗制定和實施其海外利益的方式將發生巨大變化。

瓦艾斯說，儘管受到包括總統在內的其他主要利益相關者的意見影響，但伊朗外交政策的戰略決策由最高領袖做出，包括主持與美國的微妙談判，並補充說明，由於伊朗與如哈瑪斯等地區盟友的關係由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）管理，因此「無論誰當總統，這些關係都將繼續下去」。

德國國際政治與安全研究所（SWP）伊朗議題專家阿吉齊（Hamidreza Azizi）也有類似看法，他說，有鑑於決定是由最高領袖和伊斯蘭革命衛隊，而不是總統做出，伊朗對美國的外交政策依舊僵化。

阿吉齊說：「我預料相關領域不會出現任何形式的破壞，而可能改變的是，伊朗不僅失去了總統，還失去了外長，因此伊朗自加薩爭爆發以來，維持的外交定位可能會受影響，直到新總統當選和內閣成立。」

至於伊朗曾與其他大國所簽訂的核協議（nuclear deal）的「聯合全面行動方案」（JCPOA）也陷入僵局，不過阿吉齊稱：「這些事情可能會暫停一陣子，至少要等到新政府安頓下來為止。」

另外，關於核武的威脅，阿吉齊則說，「製造核武器的威脅並非來自政府，而是來自系統內的不同人物或前官員，因此這一點也不會改變。如果伊朗決定建造核武，萊西並不是決定性人物。」