杜德偉日前舉辦小巨蛋演唱會，擁有30年交情的林志穎曬出探班合照，讓網友驚呼：「怎麼兩個人都不會老」。如今，他受邀到西安商演，碰巧遇到有「玉女掌門人」封號的周慧敏，不僅合影留念，林志穎還拿出多年前雜誌封面做對比，再次讓眾人看傻眼：「真的是無敵凍齡」。

49歲的林志穎與56歲的周慧敏同框合照，兩人不約而同對著鏡頭露出一抹微笑，各自氣色及體態皆維持相當好，臉上更不見歲月留下一絲痕跡。林志穎指出縱使30年未見，周慧敏依舊是眾人心目中的女神。碰面那刻不僅憶起周慧敏成名曲「流言」，也想到過往跑通告宣傳時，彼此都會互相加油打氣的畫面，接著祝福周慧敏「未來的日子能夠開開心心，身體健康」。

林志穎與周慧敏外貌與過往做對比，幾乎呈現凍齡狀態。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書、中時資料照）

林志穎隨後公開印有兩人肖像的宣傳品，像是已經絕版的雜誌及電話卡，強調看到這些東西時，勾起許多塵封已久的記憶；而這也瞬間掀起網友的回憶殺，紛紛留言：「這個電話卡真的是回憶耶，我也有這張耶」、「還有機車擋泥板也是你們」、「我的媽啊！偶像都沒變」、「都不會老，我懷疑你們不是地球人」、「果然是不老女神及不老男神的代表，青春有你們真好」、「時光在你們身上停止了」、「不可能二位都這麼年輕吧」。

林志穎在歌壇有「小旋風」封號。（圖／中時資料照）