大陸一間公司招募設計師，在團體面試的環節中，面試官出了一道題目「牛過獨木橋，猜一字」，要求應徵者在1分鐘內回答，有些應徵者看到這道「腦筋急轉彎」的題目很反感，但有一位應屆畢業的女大生則有禮貌地說「答案是『生』」，立刻就被錄取了。面試官解釋，優秀的設計師不僅要具備繪圖能力和想像力，還要有優秀的反應力和溝通能力，才能與客戶順暢合作。

綜合陸媒報導，大陸一間公司招募設計師，吸引了許多人投遞履歷。面試其中一關為團體面試，考題為「牛過獨木橋，猜一字」，並要求所有應徵者在1分鐘內交出答案。

其中一位求職者聽完題目後，立刻露出不耐煩的臉色，最後甚至直接放棄作答。第二位求職者則無奈地說「最近看到很多面試官流行問這樣的『腦筋急轉彎』題目，都只是為了考驗求職者是否足夠機智，但根本就沒有這個字吧？」這讓面試官很失望，直接淘汰這兩位應徵者。

最後一位應徵者是應屆畢業的女大生，她表示「答案很簡單，是『生』，因為牛過獨木橋，牛字下面加一橫，不就是生嗎？」這讓面試官露出讚賞的笑容，並立即宣布錄取了這位女大生。

面試官解釋說，這道題的主要目的是測試應徵者的想像力與反應能力。因為優秀的設計師不僅要具備繪圖能力和想像力，還需要優秀的反應能力和溝通能力，才能與客戶順暢溝通與合作。