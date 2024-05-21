大陸第3艘航空母艦福建號日前完成為期8天的首次海上試航，但大陸海事局發布航行警告，指長江口22日一大型船舶深水航道出口實施交通管制消息；有陸媒附上一張福建號的照片，似乎暗指福建號即將再度海試，引發網友討論。

據大陸海事局網站，上海海事局20日發布航行警告，長江口22日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。上午11時30分至下午2時，對302燈浮、301燈浮、42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制；上午8時30分至下午6時30分，對長江口深水航道進口船進行交通管制；上午12時至下午3時，對長江口深水航道出口船進行交通管制。

大陸觀察者網20日的報導中，附上一張福建號的照片，引發網友討論。有網友問，「直接說吧，003（福建號是大陸首艘003型航母）還是076（指076型兩棲攻擊艦）？」發言被其他網友吐槽說，「小編配這麼大的圖還要怎麼暗示？」還有網友直接挑明，「076都沒艤裝呢！肯定是003再度海試啊」。

福建號本月8日完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭，已超過先前大陸兩艘航空母艦遼寧號及山東號的5天海試。噸位遠大於遼寧號、山東號的福建號，艦上的新技術、設備、功能也多於這2艘航艦，其中以外界關注的艦載機電磁彈射最具代表性。

有大陸軍事評論員先前分析，山東號從首次海試到正式服役共耗時1年7個月，加上福建號艦載系統比山東號、遼寧號更複雜推斷，福建號需要更多時間海試，且還需要航艦編隊的測試和其他磨合。由此推斷，福建號最快可能要到2026年才能正式服役。