63歲男神費翔昨(20日)發文，透露9旬母親畢麗娜已經安詳離世，「我現在就在她身邊…… 此時，我雖然心碎了，卻依然為她的一生感到無限的驕傲和感恩」。去年費翔上節目談電影《封神第一部：朝歌風雲》時曾透露心中遺憾，表示母親近年老化很快，剛決定接這部片時母親比較清醒，如今已經看不太懂《封神》，也不知道是他演出的電影。

1958年費翔母親畢麗娜與Wade Phillips結婚，1960年費翔在美國出生，1980年父母離異後母親回到台北生活，父親留在美國。而費翔是從紐約戲劇學院畢業後，回到台灣發展才進入演藝圈。畢麗娜近年定居上海，費翔昨發文宣布母親過世，並表示媽媽永遠在他心裡，也會在無數人的懷念和回憶中。

費翔發文表示自己目前在媽媽身邊。（圖／翻攝自費翔微博）

去年，費翔接受主持人吳小莉專訪，他表示從小到大母親在他心中印象都是很堅強的人，就算外祖母過世了也沒有哭，但近年罹患失智症，思考能力開始退化。吳小莉問他媽媽還認得出他嗎？費翔答：「她可以認出我，看到我就會喊『兒子』，很開心的樣子，她就是思路沒辦法連貫，可是她每天都很開心」。

費翔當時形容媽媽的精神狀態是「有她自己的一個雲朵，每天都開開心心的在上面」，現在在上海的家有人24小時專責陪伴她。他也慶幸說：「她（媽媽）現在只要有好吃的東西，偶爾能看到她兒子，身邊都是她信任的人，住在自己家裡熟悉的環境，只要有這些因素在了，她能開心，我覺得這一點非常重要」，並表示如今最大的遺憾是拍了《封神》後母親狀況惡化，「她沒法看，就算看了也完全不會理解裡面是我在演」，「有的時候我會有一些心裡的遺憾，會想要有我一輩子認識的那個母親，因為那個人已經不在了」，但現在想通了，只要母親開心就好。