新竹縣警局竹北分局今（21）日深夜爆出有女偵查佐在知名「全套護膚店」兼差進行性交易，甚至傳出她吸毒情事，案情曝光震驚警界；事發後，女警也遭到分局記一大過，並調地列為教育輔導對象。不過根據本報獨家掌握的消息，有知情人士透露，該名女警是因分局內鬥而被設局，「先壞她清白，然後查不到什麼，又改說她吸毒」。

多家媒體報導指出，該名女刑警在新竹市經國路二段知名色情護膚店「華麗朵夫精品養生會館」上班已久，由於護膚店業者曾在該所轄內開設色情護膚店，但經多次查抄後，於是轉移據點至新竹市，而女刑警也疑似與該業者熟識。

竹北分局今天發佈聲明稿，指稱分局查訪謝姓現場負責人，而對方坦言認識潘姓女警，至於鍾姓櫃檯小姐所稱「潘員前往拜訪謝姓負責人」，強調該說法與報載顯有出入，此部分將進一步調查釐清；針對潘姓女警被疑有涉毒情事，警方初步採驗各級毒品初篩結果，皆呈陰性反應。

對此，有知情人士透露，轄內最多也幾家養身館，警方多次上門臨檢後按理應與業者相識，而女警本人也確實與店家熟識，不過女警當天之所以前往店面，是因為店家告知稱無意繼續營業，主要是找她去吃飯聊天、敘敘舊。

為此，知情人士質疑：「就這麼剛好帶隊臨檢？督察組問她筆錄，直接問兼差多久，也不查金流？」、「想砍基層連帶主管」、「店家不會說，因為是跟裡面串好要搞人的，調動前看能拉幾個下來… 隊裡面的都在勸她離職，問題根本就沒有的事」。

另外，也有一名高階警官對本案存有疑慮，「以女警的薪水要去兼差，而且還是色情行業，我覺得機率很低」。他進一步指出，以鄉下地方的色情行業，能夠實際拿到的薪資其實應該很低，搞不好僅1千至2千不等報酬。

事實上，由於新聞曝光的時間點在昨晚深夜，高階警官認為，雖然無法確認女警是否真的被陷害，但刻意被作文章的機率不低，「這個訊息是在昨晚深夜流露出來，有點離奇，畢竟公務機關根本沒有辦法在第一時間去澄清說明」。