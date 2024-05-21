去年9月發生基泰大直建案坍塌事件，引發各 界關注，台北市議員陳怡君在臉書發文質疑基泰董事會專案顧問孫偉志名列台北市政府市政顧問，是「基泰門神」，孫不滿提告陳加重誹謗罪，台北地檢署調查後，認為陳是針對可受公評之事為適當評論，誹謗罪嫌不足，21日不起訴陳怡君。

基泰建設在大直興建的基泰大直建案，去年9月因連續壁施工失當，發生塌陷事件，造成多戶鄰宅重大毀損，引發各界關注。

台北市議員陳怡君去年10月在臉書粉絲專頁，發文指基泰建設之所以如此膽大包天，肆無忌憚，就是因為安插門神在台北市政府，讓市府都發局、建管處，對基泰建設都誠惶誠恐，有求必要，並點名這位神祕門神孫偉志，其身分不只是基泰安插在市府的顧問。

之後，陳再PO文指顧問孫偉志昨天出現重災戶與基泰的整合會議，煽動重災戶至市府拉布條爭取放寬獎勵及領照時程，並稱孫偉志到場指導與重災戶合建，密謀與市府抗爭爭取權益。

事後，台北市政府府將孫偉志解聘市府顧問一職，孫不滿向北檢提告陳加重誹謗罪。

檢方調查時，陳辯稱她有經過查證，基泰大直坍塌事件屬重大公共議題，且孫身兼市府顧問及基泰顧問二職，參加基泰舉辦的重災戶整合會議，事後孫已被北市府以「言行品德或聲譽不佳，有損市府形象」規定予以解聘，是就可受公評之事進行意見表達。

檢方並依據陳提出的住戶整合會議錄音光碟，認為孫在會議上有順著基泰總經理馮先勉發言，要有受災戶向市府施壓，因此認為陳的發文內容並無不實，加上北檢偵辦基泰大直案確實查出不法，因此陳的發文是針對可受公評之事提出評論，誹謗罪嫌不足，今不起訴陳。