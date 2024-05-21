27歲女星粿粿（江瑋琳）過去為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員之一，還曾擔任節目《全明星運動會》的紅隊經理。2022年2月她突然宣布與范姜彥豐結婚，並於同年8月生下女兒「小粿醬」。婚後夫妻倆時常在社群放閃，而520這天他們也不忘發文，其中粿粿罕見PO出比基尼美照。

可見粿粿身穿黑色比基尼，站在泳池裡對著鏡頭比出愛心，由上往下拍攝的老公視角，讓她好身材一覽無遺。此外，還有多張她坐在泳池邊擺拍的美照，纖細蠻腰與長腿，絕佳狀態完全看不出已為人母。女星晏柔中驚呼這是「人妻大解放？！」，而網友更稱讚「超美」、「這確定是當媽媽的人嗎？」、「犯規犯規」、「太會拍了吧」、「漂亮的粿粿辣媽」。

粿粿難得曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自粿粿IG）

對此，粿粿在文中寫下：「祝大家不止520這天能天天都幸福，有能力愛自己，有力量愛別人」至於老公范姜彥豐則分享夫妻合影，寫道：「美到讓人窒息的天堂」，可見夫妻倆感情相當甜蜜。

其實粿粿在人氣高峰之際選擇退出啦啦隊步入家庭，讓粉絲都感到惋惜。但上個月他們一家三口受邀擔任中信兄弟的開球嘉賓，粿粿再度站在場邊跳應援，讓她感動直呼「好開心又能站在台上一起應援，一樣熟悉的歡呼聲一樣令人嗨翻的Homerun」。