5月19日起口罩令全面解除，醫療院所及老人福利機構改為建議佩戴，小兒科醫師傑登醫師表示，雖然進入醫療院所已不強制戴口罩，但他仍建議要戴，因醫院本身就是個大毒窟，戴口罩能有效預防感染。

傑登醫師近日於臉書指出，5月19日起口罩令解除，民眾進醫院已不強制戴口罩，但他建議到醫療院所還是要把口罩戴好，「畢竟那裡就是個大毒窟」，去醫院探病或借廁所，他人經過身邊咳兩聲，就可能感染流感。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉也表示，現在進入醫療院所都不強制戴口罩，但醫護人員要照顧病患，仍會堅持戴口罩，他分享最近在醫院看到的案例，一名男子在醫院內開心吃東西、交談，殊不知坐旁邊的是肺炎病患，因此口袋裡還是要準備口罩，若旁邊的人一直有咳嗽症狀，就把口罩戴上。

衛福部建議，一般民眾有疑似／感染呼吸道傳染病、一周內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸、本身免疫力低下、具有流感或新冠重症高風險者、探視或照護疑似感染呼吸道傳染病患者等，進入醫療照護機構應戴口罩，並落實呼吸道衛生、咳嗽禮節、手部衛生等。