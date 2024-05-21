針對賴清德總統520就職演說，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深表示，賴清 德的就職演說，就是一份是徹頭徹尾的「兩國論」答卷；「我們可以拿著棍子看看他會怎麽做。」

劉國深接受深圳衛視直新聞記者訪問時分析，賴清德在發表就職演說時，採用具有刺激性、挑釁性的話語是故意爲之，反映出其虛僞本質。

劉國深指出，台灣當局在海峽兩岸關係當中能夠扮演的角色，實際上非常有限，大陸牢牢掌握著台灣問題的主導權和主動權。在這種情況之下，賴清德目前實際上在台灣內部及國際社會上，都處於非常孤立的狀態。

談及賴清德稱要讓台灣成為「世界和平舵手」，劉國深表示，這份就職演說背後充滿美國人的算計。之前，美方派了一批又一批的官員去指導賴清德的這次演說。

劉國深還一針見血地指出，賴清德此時就是在被美國人當槍使，當作美國向中國政府施壓的一枚棋子。美國介入賴清德的就職演說，讓其說一些狠話，實際上是讓賴清德充當打手。

他直言，中美關係非常現實，在海峽兩岸之間、在台灣實力遠不如大陸的情況下，美國最終還是必須跟大陸討價還價。因而台灣方面實際上就是被當成一枚棋子，被當成一個交換的籌碼。

劉國深指出，台灣問題在中美關係競合過程中所能起到的作用，將被逐漸削弱，因爲大陸對台灣問題的治理能力會越來越強，美方的所謂「台灣牌」已經越來越打不動了，美方最終將失去這一抓手。

對賴清德未來四年，劉國深表示，他或許會繼續一意孤行推行台獨政策，但大陸一定會按照自身的方式來規範兩岸關係發展的進程，對台獨分裂活動採取堅決打擊，「我們可以拿著棍子看看他會怎麽做」。

劉國深表示，台獨大勢已去。大陸同胞更要充滿自信和定力，中國人民反對台獨分裂、爭取統一的事業必將得到國際社會越來越廣泛的理解和支援。