前國防部長邱國正卸任第一天，就傳出已有新職。據了解，邱國正日前已被國家中山科學研究院聘為中科院顧問，未來將會持續監督中科院各項專案進度。繼續為2400億國防特別預算案的後續執行把關，邱也是首位國防部長兼中科院董事長卸任後轉任中科院顧問。

據了解，立法院在邱國正任內，通過2400億的「海空戰力提升計畫採購特別，委由中科院量產包括劍翔無人攻擊載具、萬劍彈、雄昇飛彈，天弓三型防空飛彈。陸射型與艦射型劍二飛彈、增程型空射劍二飛彈、雄三及增程雄三反艦飛彈等。以及海軍高效能艦艇後續艦量產、海巡艦船加裝武器系統（搭載雄風飛彈）等。

有趣的是，邱國正在擔任國防部長期間，也身兼中科院董事長，在卸下部長一職後，轉任顧問，也是過去國防部長的第一人。

中科院也表示，邱部長任內兼任中科院董事長，針對專案管理、進度管制，指導明確，有效提升國防科研效能。卸任後特聘為顧問，期藉豐富管理長才，持續協助中科院科研量產。