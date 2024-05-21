伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機墜毀西北部山區身亡，搜救人員因惡劣天候和濃霧行動受影響。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機墜毀西北部山區身亡後，拜登政府官員仍然擔心，德黑蘭可能將他的死亡歸咎於美國或以色列。

《政治》（POLITICO）新聞20日指出，華府正密切關注伊朗對萊希突然去世的反應，預料區域現狀將維持不變，但美方仍擔心，涉事指控可能會加劇德黑蘭與以色列間的緊張關係。

就目前來說，美國高層官員預料，在周末直升機墜毀導致萊希和外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）喪生後，在伊朗選出新總統之前，政策不會有任何改變。

85 歲的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍是伊朗最高領袖，眼前的政治不確定性在於，誰會當選下一任總統。至於更長期的問題在於，萊希死後，誰將接替哈米尼，成為最高領袖。原本萊希是可能的候選人，而他的去世增加了更多繼任的不確定性。

「我不會賭政策將有任何變化，」一位美國政府高官說，還有另外5名要求匿名的官員說，他們正在討論有關敏感局勢的內部思維。而令人訝異的是，數十年來，美伊一直敵對，但美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周一卻對萊希和艾密拉多拉安的去世正式表示哀悼。米勒還在聲明中說：「在伊朗選出新總統之際，我們重申支持伊朗人民，以及他們爭取人權和基本自由的奮鬥。」

The one thing US fears after Iranian president’s death https://t.co/66tLndKctj — POLITICO (@politico) May 20, 2024

米勒周一在新聞簡報中說，伊朗在尋找直升機殘骸時，要求美國提供援助。「我們說，我們願意提供協助——對任何身在這種情況下的政府，這是我們都會做的事，」他說，「但最後主要由於後勤原因，我們無法提供那協助。」

雖然現在伊朗看似平靜，但這並非國營媒體最初報導萊希疑似死亡時的情緒。美國官員19日迫切地想知道，搜尋失蹤直升機的最新消息，好幾個小時一直想了解，這起墜機事件可能如何改變中東動態。

據3名未獲授權公開討論內部談話的高級政府官員透露，隨著搜救拖了將近半天，美國官員還聽取了伊朗要是歸咎，可能會怪誰的說法。據3名未獲授權公開討論內部談話的高級政府官員透露，隨著搜救拖了將近半天，美國官員還聽取了伊朗要是歸咎，可能會怪誰的說法。儘管沒有初步情報顯示，除了惡劣天候導致墜機之外，還有其他任何原因，但他們擔心，德黑蘭可能很快就會指控，以色列和美國從中搞破壞，

其中一名官員說，一度甚至連問起，「第三次世界大戰就是這樣開始的嗎？」似乎也不瘋狂。無論如何，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周一直言，美國沒在伊朗墜機事件中扮演任何角色。