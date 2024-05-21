音樂祭浪潮席捲全台，基隆不落人後，將在5月25日、26日舉辦「愛嶼搖滾LOVE ROCK」活動，除了擁有雙舞台設計，更邀請高爾宣、怕胖團、麋先生等超過20組的音樂嘉賓輪番上陣演出，從午後到入夜，熱情搖滾不間斷，民眾搭火車、客運皆可以輕易抵達活動現場。

基隆市長謝國樑及庸俗救星主唱宋家耘，13日共同公布愛嶼音樂祭最強卡司，包含以作品轟炸Youtube和串流軟體榜單的高爾宣，與金曲獎最佳樂團麋先生分別為活動2日的演出壓軸，更邀請怕胖團、無妄合作社、庸俗救星、南西肯恩、夜間限定、JADE、溫蒂漫步、P!SCO、固定客、福夢、農村武裝青年、胡凱兒、公館青少年、艾蜜莉、林潔心、JOYCE、鋼琴家許哲誠等超過20組藝人團體演出。

謝國樑表示，「愛」跟「嶼」反映出基隆的土地歷史跟文化多元包容，也凸顯「有愛城市」的理想；除了集結許多獨立樂團及金曲歌手輪番上陣，更舉辦青創市集，以2個主舞台搭配1個市集，共3個廣場為愛音樂的夥伴做好準備。

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭於基隆市舉辦，活動邀請高爾宣、怕胖團、麋先生等超過20組的音樂嘉賓輪番上陣演出。（圖／基隆市政府提供）

基隆市文化局長江亭玫表示，挑選音樂祭地點費盡心思，最後選定鄰近火車站的國門廣場、海洋廣場，來訪民眾可以乘坐火車、大巴、客運前來；活動時間從早上到晚上皆有實力堅強的歌手、樂團進行表演，民眾也可以前往夜市吃小吃，感受基隆之美，再回來表演現場。

「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭於基隆市舉辦，活動邀請高爾宣、怕胖團、麋先生等超過20組的音樂嘉賓輪番上陣演出。（圖／基隆市政府提供）

除了炸裂舞台的音樂表演外，僅有一街之隔的城際轉運站大頂棚廣場，同時也有「潮嚮．山海基隆」青創市集─「港灣．Ho-Hai-Yan」，匯聚20家本地青創品牌，提供各種異國美食及文創商品，為活動帶來精彩的饗宴。

基隆愛嶼音樂祭採免費自由入場，場地交通便利，搭乘火車或客運即可抵達，鄰近廟口夜市及基隆塔等著名景點。此外，活動現場不僅可以欣賞到多元的音樂演出，以及市集美食之外，搭配基隆獨特港邊海景，可以享受白天、晚上不同風景的愛嶼基隆。

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