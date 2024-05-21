一對夫妻接受大腸鏡檢查，結果是「滿滿的息肉檢體瓶」，其中太太去年才接受過篩檢，怎料回診追蹤時，大腸又出現滿滿息肉，也不過才隔1年時間，令醫師驚訝萬分。醫師也藉此提醒，很多時候並不是沒有症狀，只是人們選擇忽略，因此45歲以後稍微有風險性或症狀的病人，都應接受大腸鏡篩檢。

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在個人粉專發文分享診間個案，一對夫妻接受大腸鏡檢查，太太是去年做過，被檢出超過10顆息肉，所以今年回診追蹤，先生則是被太太拉來做篩檢，結果兩位都是滿滿的息肉檢體瓶。他表示，老公是菸酒生，被檢出7顆息肉倒不會太意外，但看到太太的大腸又出現滿滿息肉，真是令其相當驚訝，雖都沒有超過1公分，可是才隔1年時間而已。

吳宗勤接著提到，還記得去年來做檢查結束後，他千叮嚀萬囑咐，身體保養要以原型食物為主，太多加工的食物，就算是保健食品，只要有牽扯療效，連醫師都害怕。他說，尤其是在現在保健食品大爆發的年代，不要說病人看不懂，「有時候病人拿來我看，成分也是一個頭兩個大，吃一種兩種勉強還說得過去，一吃一整排、吃好吃飽，我真的無法理解，身體真的有這麼差？」

由於近來看到女星顧婕罹患直腸癌第4期的新聞，吳宗勤便藉此提醒，57歲女性若以健保提供的大腸癌糞便篩檢來說，最少該篩過3次以上；假設滿50歲就開始每2年做一次，甚至可以篩到4次。就算糞便篩檢大腸癌的準確度只有8成，但要4次全都落空，特別是在直腸這種容易出血的地方，真相只有一個，即「病人沒有規則篩檢」。

吳宗勤表示，如果沒有健檢的觀念和預算，健保提供的大腸癌篩檢算是一個補救措施，若有規則按時篩檢，相信今天應該是不會出現這個新聞；如果有預算健檢，以大腸癌來說，國外建議是45歲前要做完第一次大腸鏡，之後就看有沒有息肉、息肉的種類、有沒有家族病史去做後續追蹤。

吳宗勤指出，其實現在腸胃科的醫師，45歲以後稍微有風險性或症狀的病人，他們就不會拒絕幫忙安排大腸鏡；包括菸酒生、家族史、長期便祕、長期腹瀉、肥胖、糖尿病、血便、排便習慣改變、長期外食族，族繁不及備載，只要找得到理由，他們都會盡力幫忙，只怕病人不願意做，「很多時候我們並不是沒有症狀，只是我們選擇忽略。」

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