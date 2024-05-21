本土劇女神白家綺先後與前夫、現任老公吳東諺生下4名子女，是現代社會罕見的4寶媽。不過擁有好身材的她，月初被周刊拍到腰間肉溢出的模樣，疑似身材走鐘。今（21日）白家綺立刻在IG分享與丈夫的520閃照，身穿中空裝的她，看起來腹部十分平坦。

根據《鏡週刊》報導，白家綺5月初與兒子、女兒現身公園野餐，不但大啖高熱量零食，還露出腰間三層肉，目測超過70公斤。白家綺稍早發文回應周刊報導：「一早起床⋯看到這個新聞真的只能苦笑，我容易嗎我！下次拍照至少先說一聲～～～讓我把肉肉收好可以嗎？」並Hashtag「一打二」、「幸福肥」、「能吃是福」、「要努力甩肉了」。

白家綺回應週刊報導。（圖／白家綺臉書）

白家綺也透過限時動態分享與吳東諺的520閃照，畫面中，夫妻倆坐在船上欣賞無敵海景，而白家綺身穿白色平口小可愛、長裙，露出一截腹部，沒有絲毫贅肉，身材看起來依舊纖細、火辣。

白家綺剛分享和老公的520閃照，身材依舊纖細。（圖／白家綺臉書）

白家綺是在2018年梅開二度，懷孕期間體重來到人生巔峰73公斤，足足暴增18公斤。沒想到生完兒子「小肚臍」後，白家綺身上還有13公斤。當時她分享產後體態，腹部明顯隆起，整個人大了一號，焦慮到冒出離開演藝圈的想法。吳東諺不忍心看著白家綺難過，親自陪著太太展開訓練，勤做游泳、跑步、重訓等運動，以及控制飲食，終於瘦回魔鬼身材。2020年白家綺懷上第四胎，胖了約15公斤，產後花2個月就甩掉13公斤，身材恢復得極好。

白家綺曾分享產前產後的真實體態。（圖／白家綺臉書）

白家綺曾因為懷孕而胖到73公斤。（圖／白家綺臉書）