綠色和平21日在環境部正門遞交《台灣淨零無塑政策建議書》、「展望永續台灣」盆景以及1杯循環杯咖啡給環境部長彭啟明，寄望彭啟明任內積極推動建議3項政策，包含落實碳費制度、提出抗氣候通膨政策及提高重複使用政策經費。

綠色和平氣候與能專案主任徐祥誠表示，彭啟明確保碳費起徵費率設定為500元，並逐年提高至國際水準，也提醒環境部提出碳費優惠方案過於複雜，且缺乏各方案的實際減碳效果評估，應提出相關資料，加速凝聚社會共識，並盡快確定有效碳費費率。

針對抗氣候通膨政策，徐祥誠說明，台電今年全面調漲電價，反映台灣長期依賴化石燃料所面臨的挑戰，如果台灣無法加速能源轉型及減碳進度，將面臨化石燃料價格波動、氣候災害導致的通膨問題，台灣應參考美國《降低通膨法案》，制定獎勵政策鼓勵企業及民眾投資並自行生產再生能源，呼籲彭啟明與經濟部攜手推動台灣再生能源發展，透過加速減碳進度，抑制氣候通膨。

至於重複使用政策，綠色和平表示，落實減塑減廢政策的核心在於正確的預算分配，提醒彭啟明向行政院爭取更多計畫預算，以推動補助淘汰一次性塑膠包裝及用品的店家，並獎勵大型活動使用循環餐具等真正從源頭減量的工作。另為導正長期預算分配不均而導致全台垃圾堆積嚴重問題，政府應自2025年起確保源頭減量預算不得少於末端處理預算。

綠色和平表示，期望彭啟明在「行動創新」內閣扮演積極角色，為環境守護爭取更多預算支持，並促成更多跨部會合作機會，共同推動無塑工作和發展重複使用產業鏈，實現無塑永續社會的目標。

綠色和平轉述，彭啟明強調碳費一定會加速推行，亦會注意氣候變遷帶來的通膨問題，推動重複使用也非常重要，會想辦法說服各委員以及政府單位支持。