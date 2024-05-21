庾澄慶和伊能靜2000年結婚，育有一子「小哈利」恩利，近日恩利從紐約大學帝勢藝術學院導演相關科系畢業，庾澄慶和伊能靜這對無緣夫妻一前一後飛到紐約參加見證兒子的畢業典禮。許多網友都敲碗求見一家三口合體照片，庾澄慶或許是看到了，昨(20日)調皮寫下：「我們三個一起跳！」，細看原來是他與兒子和松鼠的合影。

庾澄慶在微博發文說：「太有趣了！我們三個一起跳！看到沒？」像是隔空回應粉絲心願，但照片點開後，僅見他和恩利及前方松鼠一起跳躍。有人留言：「為什麼沒有三個人的合照」，結果真有網友P圖，自己合成了庾澄慶、伊能靜和小哈利的同框照，感慨說：「CP粉圓滿了」。雖然不少人按讚，但也有網友認為兩人都有新的家庭，要「對彼此家庭尊重」、「有合照也不適合放出來啊，小孩子一個人拿著就行了」。

庾澄慶調皮曬出「3個一起跳」照片。（圖／翻攝自庾澄慶微博）

網友合成出庾澄慶和恩利、伊能靜合影。（圖／翻攝自庾澄慶微博）

庾澄慶和伊能靜15年前離婚，伊能靜2015年遇上小10歲的大陸演員秦昊，結婚生下一女米粒；庾澄慶也在2016年和主播張嘉欣結婚，如今育有7歲千金和6歲兒子。近日，庾澄慶和伊能靜為了兒子特別飛到紐約觀禮，原本外界以為能看到3人同框，但在典禮進行時，推測或許是場內位置不夠，伊能靜坐在場內觀禮，庾澄慶則在外面看大螢幕，分別用自己的方式陪伴兒子。

庾澄慶和伊能靜日前到美國參加兒子恩利畢業典禮。（圖／中時資料照；翻攝自小紅書）

參加完恩利的畢業典禮後，庾澄慶和伊能靜都寫下心得文，庾澄慶表示：「我家的哈利波特從葛萊分多學院畢業了！從此他要展開他的魔法人生！好期待又有點緊張！」伊能靜對兒子的期許則是：「你要做個對世界有責任感的人」，也有網友發文指恩利在小紅書的發文相當貼心，選了9張照片，前3張是自己獨照、中間3張是和爸爸庾澄慶的照片、最後3張是跟媽媽伊能靜的合影，表示愛自己和愛爸爸媽媽都一樣多，誰也不得罪，可見高EQ。