地緣政治風險仍高，周一國際現貨黃金價格創下歷史新高，刺激國內銀樓飾金賣出牌告價上漲至每錢9780元，同樣改寫紀錄。擁有45年經歷的資深專家持續看好黃金漲勢，喊話會出現每錢破萬的狀況，且6月就很有可能發生。

由於伊朗總統與外交部長雙雙因直升機墜機意外過世，引爆陰謀論，升高本就相當緊繃的地緣政治風險，加上全球通膨仍高，又對美國聯準會降息抱有期待，進而推升國際黃金價格不斷創新高。

周一國際現貨黃金價格一度衝上每盎司2449.89美元的歷史高點，推升國內金價賣出牌告價飆至每錢9780元，分析師Daniel Pavilonis指出，通膨具有黏性，且美國債務負擔也很重，合理進行資產多元化分配，就是這場「完美風暴」讓黃金市場位在高水位。

ETtoday報導，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信認為，接下來每錢售價飆破萬元是肯定的，且6月很有機會，他甚至預測，如果聯準會提前在6月降息，金價有可能衝上每錢1.5萬。由於黃金上漲的速度相當快，光是現在買一套男女結婚金飾，就比三個月前還貴3萬元，相當驚人。