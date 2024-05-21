馬英九怒了！轟賴清德「新兩國論」 喊話藍委做「這件事」 @ChinaTimes

總統賴清德昨（20）日在就職演說上稱，兩岸互不隸屬，引發外界熱議，對此，前總統馬英九最新表態，痛批賴的說法是新「兩國論」，兩岸恐將面臨不可預測的風險和挑戰。

賴清德總統20日宣誓就職並發表談話，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。馬英九21日上午在「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會上指出，台灣現在已經是全世界普遍關注的政治軍事議題，各方都聚焦在台海是否會發生戰爭。英國《經濟學人》2021年5月號的封面故事，就曾將台灣認定為「地球上最危險的地方」。

前總統馬英九今出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會。（張薷攝）

他還舉最近知名的美國CNN國際評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）的話指出，台海情勢已從原本的「最危險」，進一步變為「更危險」。因此他主張，「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，各方必須保持溝通，以確保不會發生誤解和誤判」。

馬英九表示，然而，現在兩岸政府之間，並沒有溝通橋樑，民進黨執政已八年，兩岸迄今也沒有建立對話管道。今年大年初五在金廈水域發生的大陸漁船不幸翻覆事件，造成兩位大陸漁民不幸罹難，引發兩岸人心動盪，情勢陡然緊張，從這個事件就可以充分體會當前兩岸問題的關鍵所在。

他提到，2008年至2016年我執政期間，兩岸共同創造了和平穩定的台海局勢，不僅兩岸人民受惠，更受到國際社會普遍的讚揚與支持，是兩岸關係發展的重大里程碑，他的兩岸政策，主張「以和平方式解決爭議」是其中的核心理念，而「制度化協商」則是具體方法；兩岸的互信，則建立在兩岸於1992年11月達成的「九二共識」，內容是「海峽兩岸均堅持一個中國原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表達」，這就是「一中各表」的「九二共識」。

馬英九舉2015年11月7日兩岸領導人在新加坡會晤為例，他當時當面向大陸領導人習近平表示，我方強調「一中各表」的「九二共識」不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這三個概念都是「中華民國憲法」所不容許的。

他表示，根據「中華民國憲法」的兩岸定位，兩岸雙方不是兩個國家，絕非互不隸屬，也不會走向臺灣獨立，這是台海和平的重要保證，也是兩岸可以用對等、尊嚴方式彼此協商的關鍵。

馬英九提到，2016年卸任總統後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗，其中關鍵在於民進黨政府上台後，不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕兩岸共同的政治基礎「九二共識」，又找不到對岸能夠接受的新基礎，導致兩岸情勢日益變得比「最危險」還更危險。

他認為，但是，兩岸如果走向戰爭，並不符合兩岸人民的利益，也不符合中華民族長遠發展的需要，今年4月他在北京再次與習近平會晤，他認真表示如果兩岸發生戰爭，將是中華民族不可承 受之重。希望雙方都重視人民所珍惜的生命價值與生活方式，積極避戰謀和，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。

馬英九肯定習近平對他的觀點所給予的善意回應。他說，習近平提到只要認同自己是中華民族、炎黃子孫，兩岸的中國人沒什麼不能坐下來談的。「習近平也期盼兩岸繼續交流，兩岸民眾常往來、多往來。這是他對台灣釋出善意，給予賴清德總統上任後的運作空間。」

他感嘆，然而非常遺憾的是，行政院陸委會卻立即以「炎黃子孫之說只是遠古神話」的拙劣答案打臉回絕；賴清德昨天的就職演說，不僅沒有正面回應中華民族的概念，還把兩岸關係定位成兩國論，無視兩岸之間最近好不容易累積的一些善意。

馬英九認為，兩岸一切紛爭的解方，都必須要回到中華民國憲法尋找答案。依據「中華民國憲法」增修條文，兩岸在國家統一前，大陸地區與臺灣地區之間是一種特殊關係，絕對不是兩個國家。唯有堅持「中華民國憲法」中的兩岸定位，才能讓兩岸免於戰火。

他也建議，國民黨立委能夠在面對行政院長卓榮泰的第一場質詢時，就公開請教卓院長：根據「中華民國憲法」，兩岸之間究竟是什麼關係？是兩個國家，還是同屬一個國家的兩個地區？請卓院長代表賴政府正式、清楚地向全國人民慎重說明。

馬英九說，如果賴政府認為兩岸是兩個國家，就應勇敢負起政治責任，立即推動修憲來實踐這個主張；如果不是兩個國家，就應該遵守現行憲法增修條文第十一條的明確規定：兩岸就是台灣地區與大陸地區這兩個地區。這是一個嚴肅而重要的議題，希望賴政府認真面對，不要輕易忽略。

他呼籲，他以曾擔任八年中華民國總統的身分，為台灣人民請命，呼籲賴清德要以台灣人福祉為念，放下意識形態，修正昨天就職時公開宣示的「新兩國論」，不要自誤誤國。同時呼籲賴總統應該回到中華民族的共同歷史、文化與認同，和對岸展開對話，才能讓台海有真正和平的契機。