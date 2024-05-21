【LIVE直播】國會改革法案立院再戰 朝野立委激烈攻防現場直擊

【立院表決戰】藍綠吵鬧中「謝龍介突高唱」 諷：清德兄剛就職就在送終 @ChinaTimes

立法院今（21）日院會繼續處理國會改革相關法案，當立法院長韓國瑜9時上台時要說些心中的感想時，卻不斷被民進黨立委打斷，隨後則在吵雜聲中宣布休息。當各黨團持續僵持下，國民黨立委謝龍介大唱「清德兄剛就職今天就在送終」，讓民進黨則反嗆「送國民黨」。

立法院今在院會繼續處理國會改革相關法案，國民黨立委在主席台上高喊「要開會，要改革」口號，民進黨立委在議場內拉起「反黑箱，反擴權」並高喊「反黑箱，退回重審」。

韓國瑜今9點上台時表示他有3個重點要講，並感慨表示，希望讓世界看到台灣，看到優質的國會，未料韓國瑜話還沒說完，民進黨立委便在台下大聲喧嘩。在一片吵雜聲中，韓國瑜則表示要民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤管理秩序，未料此舉讓民進黨立委們更激動，藍委們也出聲反嗆。最後，韓國瑜表示將逐條討論，黨團各派一人發言，處理黨團版本，不過此舉仍遭民進黨團抗議，韓國瑜最後宣告，因民進黨團不同意，按照議事規則處理，並宣布休息。

然而，當韓國瑜在椅子上討論時，民進黨立委此時仍不斷高喊韓國瑜沒收發言、沒收討論，而謝龍介此時則突然大唱「可憐喔！清德兄，剛就職今天就在送終！」民進黨立委聽聞後則回嗆「送國民黨喔」。