高市議員吳銘賜爆料，原來釀禍的疑為水利局委外的包商，為貪圖方便才移動紐澤西護欄，但事發2個月包商連1句道歉都沒有。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁表示，自己心情一樣沉重，會拜託祕書長召集水利局、法制局、廠商等跟家屬協調，發生這個事件責任鑑定不能迴避，看是包商還是水利局的責任，就根據車禍鑑定的原因再來協調。（柯宗緯攝）

今年3月高雄前鎮區新生路、新衙路口爆發1起死亡車禍，1名25歲男騎士自撞1排水泥紐澤西護欄，有關單位一度推諉惹議。高市議員吳銘賜爆料，原來釀禍的疑為水利局委外的包商，為貪圖方便才移動紐澤西護欄，但事發2個月包商連1句道歉都沒有，家屬嚥不下這口氣，打算提告高市府過失殺人。

吳銘賜今（21）日質詢時關心此案，他指出，這處新生路、新衙路口遭放紐澤西護欄，從Google街景觀察2017年至2020年8月紐澤西護欄的位置都不變，但今年紐澤西護欄卻往前10公尺，旁邊還裝設藍色鐵拉門。

吳銘賜追查發現，原來是該路段附近在進行水利局新生滯洪池工程，但包商為貪圖車輛出入方便，移動紐澤西護欄，但現場卻沒有警示標誌，「好像銅牆鐵壁，撞上沒死要半條命」，除了3月這起25歲男子自撞枉死外，2月29日也有騎士自撞斷腿。

吳銘賜痛批，這家廠商事發2個月沒有對家屬關心慰問，25歲年輕人才要打拚事業、報答父母恩情，但因為公務人員疏忽、不認真，讓1條寶貴生命死掉，而該名死者的父親還是市長陳其邁「進步高雄雄中校友」296個群組中的成員之一，過去相當挺邁及高市府，但對於包商1句道歉都沒有，非常不甘願，準備告高市府過失殺人。

吳銘賜更爆料，這家包商10年來長期標水利局工程，「滯洪池都這家在做的，做生意你敢做，就要承擔，到底誰移（紐澤西護欄）的就要負責！」後續他辦理會勘後，現場護欄已經完成、把路堵死，避免再發生憾事。

對此，陳其邁表示，自己心情一樣沉重，會拜託祕書長召集水利局、法制局、廠商等跟家屬協調，發生這個事件責任鑑定不能迴避，看是包商還是水利局的責任，就根據車禍鑑定的原因再來協調，因為國賠程序前面還是可以進行協調，不一定要上法院。水利局長蔡長展說，這案子局裡有請主管做慰問，後續將跟廠商積極來處理。