知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站，銷售「雙倉對沖外匯息差交易」商品，聲稱1年可獲14％利潤，自2020年至去年12月底共吸金詐騙6381萬多元美元（折合台幣19億4874萬多元），台北地檢署21日依違反《銀行法》等罪起訴許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元共10人及1家控股公司。

另檢方向法院請扣押市值約1億1500萬元的動產及不動產獲准，檢方視為其犯罪所得，依法聲請沒入、追徵。

檢警調查出，2020年5月，阿格斯交易所、豐盛環球資本公司邀請知名主持人蔡尚樺在台北文華東方酒店，主持「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」，蔡尚樺還在臉書上分享此事，但蔡未涉案。

檢調警獲報，2020到2023年間，阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）涉嫌招攬投資「雙倉對沖外匯息差交易」，主打保證獲利，且平均年報酬率14％，吸引數百名投資人掏錢投資，涉不法吸金。

另外，劉姓男子未經核准成立豐盛環球資本基金管理公司，以境外基金形式包裝「雙倉對沖外匯息差交易」商品，自2020年1月間起在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金，另謊稱豐盛投資之基金，將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」。

檢警調查出，許、林、劉等人海外控股公司帳戶，自2020年1月1日至2023年12月31日止，收受投資人匯款美金6381萬46725.13元，約折合台幣19億4874萬8105元，其中投資人投資金額的5至10％作為佣金，充為非法銷售境外基金之不法利益，其餘款項則朋分。

今年1月23日，台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事局、調查局台北市調查處兵分16路搜索，約談許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元等人到案，查扣Chanel等名牌錶6支、Hermes名牌手鍊1個、Bvlgari名牌項鍊1個、Burberry名牌包7個、美元現金7000元及帳冊證物一批，24日訊後聲押禁見許、林、張共4人。