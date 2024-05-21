賴清德總統昨（20）日在就職典禮上重申「四個堅持」、不卑不亢、維持現狀，強調台灣主權、兩岸互不隸屬，美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，賴的演說幾乎沒有新內容，展現出可預測性，報導也引述學者說法，指出從美國的角度來看，賴的談話令人鬆口氣。

德國之聲等各大外媒關注賴清德的就職演說。

《華爾街日報》昨日刊文評論賴清德的就職演說，文章原標題為「台灣新總統在首場演說中對中國揮拳，但出拳有所保留」，後改標為「台灣新總統在動盪時代下展現可預測性」，報導評論，賴清德在就職演說中反擊北京，但整場演說「幾乎沒有新內容，可能正是華府想要的」。

賴清德在演說中提到，新政府將帶領台灣擔任世界和平的舵手，文章評論，這反映了台灣民主在美中緊張關係中的關鍵地位。

關於兩岸關係，報導認為，賴清德一方面釋出對與北京交流保持開放的態度，同時他也反擊台灣為中國領土一部分的看法，他在演說中強調有主權才有國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

報導引述國立政治大學政治學者南樂（Lev Nachman），南樂認為，賴清德演說中的大部分內容以前都曾提過，這傳遞了延續性，若從美國的角度來看，賴的演說令人鬆了口氣，因為「他的行事將是可預測的」。

不過前美國國防部官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）認為，北京恐怕不會在演說中「看見任何正面訊號」。

報導提到，外界對賴清德的印象是他有堅強的決心，這甚至被部分評論家評為「固執」，礙於北京不斷強化對台軍事壓力，美國又忙著應付俄烏、以哈戰爭，加上美國今年11月迎來總統大選，因此賴清德上任初期的情勢可能會受到國際關注。