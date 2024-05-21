國際知名財經雜誌富比士(Forbes)公布2024年「全球最佳銀行」(World’s Best Banks)排名，玉山銀行以便捷的數位金融及傑出的服務品質，獲得顧客高度肯定與信任，連續四年獲評選為「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名，也是富比士在台灣舉行這項評比以來唯一獲得第1名首選肯定的銀行。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山以台灣最高的山為名，決心成為最好也是顧客最愛的銀行。玉山長期堅持誠信正直、專業負責的核心價值，提供顧客優質的服務，並致力ESG發展創造永續未來。玉山的品牌價值是顧客長期的支持與信任，蟬連富比士「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名是榮譽也是責任，玉山在第4個十年會持續攜手志同道合的夥伴共同努力，為台灣這片土地創造更美好的明天。

富比士是國際知名的財經及投資專業媒體，成立迄今已超過百年歷史，今年是第6度與國際市場研究機構Statista合作「全球最佳銀行」調查，範圍涵蓋全球33個先進國家的49,000名消費者，選出403家最佳銀行。今年為第4度將台灣列入排行榜，訪問全台灣上千名顧客，受訪者除了答覆心目中最推薦的銀行，也要對推薦銀行進行評分，包括顧客信任度、滿意度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等。該評選採用顧客實際意見調查排名，非常具顧客真實意見的代表性。

玉山銀行獲得最多受訪者推薦，平均分數是台灣銀行業的第1名，在顧客信任度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等項目均獲得高度肯定，尤其在「數位金融」及「顧客服務」面向獲得最高分，顯示玉山長期以服務為核心，致力提供便捷的數位體驗，深得肯定並成為顧客心目中最推薦的銀行。

富比士在本次研究中調高金融諮詢服務評分權重，顯示現今顧客對專業的高度重視，另公平待客原則在各國的重視程度較往年提升，亦反映顧客對自身權益更加關注。富比士同時指出，信任感仍為顧客最重視的一環，亦為對銀行的基本要求，然報告也指出顧客期待銀行展現更為多元的面向，須在各方面都有傑出的表現，均衡業務發展才更能獲得顧客信任。