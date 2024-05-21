等尊嚴下重啟觀光及開放陸生 鄭文燦：我們都準備好了。曾薏蘋攝

賴清德總統昨天就職演說，提到對等尊嚴下重啟觀光及開放陸生來台？將接任海基會董事長鄭文燦今受訪提到觀光部分強調，不管是航點擴充、雙方團客互訪，這是非常正確方向，事實上「我們已經準備好了」；在開放陸生部分，「相信我們的大學也準備好了」。

鄭文燦今出席「國策研究院」舉辦的座談會後受訪指出，「健康有序交流是我們要的」，觀光客在2019年終止，去年局部開放，要走向全部開放，不管是航點擴充、雙方團客互訪，這是非常正確方向，「事實上我們已經準備好了」，在過去宣示這樣立場。

他還說，現在碩班跟博班學生是兩千多位，今年一月也宣布陸生納保，也能享受台灣全民健保，保護陸生的健康權益，這仍然是政府很公平的政策方向，希望能擴大到學位生，就是大學部，希望北京方面能夠讓陸生來台課題早日實現，「我相信我們的大學也準備好了」。

被問到旅行團解禁？鄭文燦說，「雙方只要對等善意，一切都好談」。