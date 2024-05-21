據美國之音引述路透社20日報導，大陸財政部當日公布的數據，中國的財政收入2024年頭4個月同比下跌了2.7％，而此前公佈的今年1至3月的第一季則是同比下跌2.3％。這進一步表明，中國的經濟復甦乏力。

新華社援引財政部的說法表示，在扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中公布的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，財政收入的可比增長在2％左右。報導還表示，2024年頭4個月的財政支出上升了3.5％，高於今年第一季2.9％的升幅。

根據路透社基於財政部的數據計算，單看今年4月份，財政收入下跌3.7％，而3月份只下跌2.4％。同時，4月份的財政支出上升6.1％，而3月份的支出則是下降2.9％。

中國政府為今年的經濟增長制定了5％左右的增長目標。許多分析人士說，由於房地產業的繼續下滑以及內需持續疲軟拖累經濟，要實現這個目標的挑戰性很高。

報導還表示，中國今年4月份的工業產出高於預測，主要受益於外部需求的改善，但是零售銷售卻意外減緩，而房地產業持續不景氣對經濟繼續構成拖累，北京需要祭出更多的支撐措施。

此外，作為衡量經濟中信貸和流動性的一個重要工具，中國未償社會融資總量（outstanding total social financing）（TSF）從3月份的8.7％滑落到4月份8.3％的歷史新低。

大陸財政部5月13日宣佈，當周起開始發行總額為一兆元人民幣（約合1380億美元）的超長期特別國債，以刺激和拉抬萎靡不振經濟中一些重點行業和重點建設的復甦和發展。

中國當局5月17日又推出了一系列旨在扭轉房地產業困局的新舉措，其中包括大舉收購過剩房屋，降低抵押貸款首付，取消第一套和第二套住房的利率下限等。

中國房地產業自從2021年監管部門開始去槓桿化整頓以後陷入了危機。大型房企因銀行斷貸而陸續爆發債務危機，恆大、碧桂園、萬科、華晨、雅居樂等接連發生債務違約，導致中國這個世界第二大經濟的這一支柱性產業陷入債務危機和銷售低迷之中，嚴重拖累整體經濟的復甦。