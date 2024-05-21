晶圓代工廠力積電21日上午舉行股東會，總經理謝再居指出，疫情過後，市場未如預期的好，尤其是大陸市場非常疲弱，加上大陸晶圓代工產能擴充，將持續調整產品線及投資策略，在2023年因整體營收衰退以及銅鑼新廠開辦，稅後虧損為16億元。

謝再居指出，在2023年半導體業面臨智慧型手機和個人電腦兩大市場衰退，加上消費性電子產業鍊的庫存調整時間延長，導致力積電整體營收衰退42％或440億元，雖營運成本下降，但產能利用率偏低，認列103億元閒置產能損失以及銅鑼新廠量產前開辦費用約24億元，稅後虧損16億元。

謝再居強調，疫情過後應用市場反彈未如預期的好，尤其是中國市場非常疲弱，客戶調整時間拉長，影響客戶下單的信心，加上大陸在晶圓代工的產能擴充，面對嚴峻的競爭，公司到今年農曆年後才有持穩跡象，僅記憶體代工有回升，順應供應鏈調整的趨勢，近2年努力調整產品線及投資策略，試著迎接有OOC（Out of China）需求的大客戶。

在邏輯代工業務，將更專注電源管理IC發展，研發方向著重80nm以及55nm的BCD代工，爭取Iot、AI、高速運算以及車用領域的未來商機；在記憶體代工方面，則是鎖定DRAM、Flash市場；至於8寸晶圓代工，將致力擴大功率元件的代工服務，積極推進GaN等新產品與製程技術，保持市場競爭力。

展望2024年，謝再居表示，在上下游市場庫存調整結束，需求逐步回升的正面產業趨勢中，仍有逆全球化以及多樣性的挑戰，將持續追求營運績效提升。