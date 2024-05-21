國會改革民進黨抗議聲中闖關。（楊亞璇攝）

立法院會今繼續處理國會改革法案，但因民進黨團一早在議場抗議，今早9點立法院長韓國瑜宣布開會12分鐘後即宣布休息，隨後回到議場表示民進黨團並未進行協商，繼續處理《立法院職權行使法》第25條修法，在民進黨團抗議聲下通過，民進黨團總召柯建銘要求協商，韓國瑜再度裁示休息。

藍白共提國會改革法案《立法院職權行使法》上周五逐條審查至22條，今天繼續處理相關條文。韓國瑜今天於9時步入議場主持院會，但因民進黨立委頭戴「民主已死」頭巾，持續抗議咆哮，韓國瑜於9點12分宣布休息，到了9時34分，韓國瑜回到議場繼續開會，並指「剛才政黨協商，民進黨團沒有到主席休息室進行協調，現在我們繼續開會，現在進行25條文，請宣讀條文」。民進黨再度群起抗議，要求記名投票，並喊「有登記、要發言」。

接著進行逐條討論的登記發言，韓國瑜宣布登記第一位民進黨團總召柯建銘發言，柯表示，他代表民進黨向國民黨、民眾黨、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，乃至於韓院長提出最嚴厲的指控，他今天彷彿在中國人大、彷彿在香港立法局，佔領主席台不是國民黨也不是民眾黨，是習近平，因為國會已死。

柯建銘表示，民進黨要求每個人都要尊重憲法，沒有一個人可以站在憲法對面，國民黨任何行為就在出賣國家，國民黨已經是賣台集團，國民黨可以毀憲亂政、國會擴權，但民進黨要求民主程序，假如沒有民主程序，沒有協商、討論，國會已經死亡，這是歷史一刻，也是國家生死存亡一刻。

柯表示，要對藍白提出歷史三大拷問，第一，照程序來，絕對少數服從多數，表決輸沒有關係，但是程序正義，民進黨要求依法、程序正義，有什麼困難嗎。

柯建銘續指，第二，國民黨、民眾黨，請你們想一想，賣台何太急，「協商以後再表決，我們願賭服輸，少數服從多數」，為什麼這麼急，當然是習近平交代的，你要回答。國民黨立委群起激憤，怒轟「造謠、抹紅！」

柯建銘表示，這是歷史關鍵時刻，請大家思考，有這麼急嗎，是誰交代，「這法案可以坐下來一條一條協商完畢，簽名以後表決，我們絕對少數尊重多數，我們這要求有這麼困難嗎？你們在急什麼，急著賣台嗎？」

柯建銘批，國民黨選立委是在維護國家安全、創造人民福祉，還是要出賣台灣？要清楚回答這三個問題，全國人民會站出來，「你們可以沒收國會，但是不可以沒收民意」，請國民黨、韓國瑜三思，這是民主時刻。

柯建銘發言後，國民黨團提議停止討論，民進黨團反對，韓國瑜宣布進行表決，採舉手表決，民進黨提議採用點名表決仍敗下陣，維持舉手表決。針對國民黨團提提議停止討論，經重付表決後通過。民進黨再度拍桌高喊「休息協商」。而民進黨立委怒嗆「沒收發言，程序發言在哪裡？」

再經2次投票表決，韓國瑜裁示，立法院職權行使法25條案照藍白再修正動議通過，不過10時5分，韓國瑜指出，柯建銘特別聲明，剛才的朝野協商身體不舒服，現在要求提出朝野協商，請各黨團幹部進入主席休息室再次進行協商，上午僅通過一條條文，院會再度停擺。