今年六月將被提名海基會董事會的鄭文燦，今被問到賴清德總統昨天就職演說的解讀時，提出「三個符合」，強調在這樣的前提，每一個政黨都應該接受，把這樣表述看作挑釁，這個好像是自我否定。

針對國台辦昨天說這是一個台獨言論，鄭文燦說，兩岸容許有些立場表述，從蔡總統四個堅持，這四個堅持是主流民意，表述這四個堅持，是很重要的起點，「但是善意不變，和平不變，我們對話也不變，這是台灣對於兩岸和平及未來國家安全，重中之重課題，這立場我們會踩穩」。

鄭文燦今出席國家政策研究院舉辦的座談會後受訪指出，昨天在賴清德總統的演說雖然有不同解讀，但是國際媒體認為賴是維護現狀、堅守民主，也談到民主結盟，這是符合國際社會主流共識，也符合台灣國家安全的利益，也符合大多數人民的期待，堅持自由民主的憲政體制。

他說，這樣的前提，每一個政黨都應該接受，把這樣表述看作挑釁，這個好像是自我否定，立場站穩、凸顯善意、追求和平，用各種手段來促進交流對話，這是非常重要的課題。