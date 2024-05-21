歌壇天后那英，近來不僅參加大陸歌唱節目《歌手2024》，更是推理實境秀《萌探2024》的常駐嘉賓。不過最近她在錄影過程中慘摔倒地，但節目卻並未暫停錄製，反而是繼續拍攝，讓目睹這一幕的民眾相當傻眼。

那英近日錄製《萌探2024》，沒想到過程中，奔跑的那英被向佐從後方撲倒，接著摔在地上一度無法起身；工作人員立刻圍了上去，但並非關心狀況要中斷錄影，而是扛著機器繼續拍攝。一旁的人還拿著相機對那英說：「給妳拍張美的好嗎」，似乎絲毫沒在意那英有沒有受傷。不過另一段影片曝光後，只見那英被向佐扶起來，拍拍裙子確認沒有不適後，繼續進行錄影，敬業態度讓眾人相當欽佩。

不過「那英摔倒」的關鍵字，隨即衝上微博熱搜冠軍，掀起網友熱議「那英快60歲了，請注意一下年紀問題，老年人真的禁不起摔」、「怎麼都不去扶一下，還一直在那邊補拍照」、「都摔了還拚命往臉上拍，究竟都在想什麼」、「連最基本的藝人安全都保證不了，這些節目還能存在嗎」。

那英慘摔倒地，工作人員仍繼續拍攝。（圖／吃蛋塔了嘛微博）

近來話題不斷的那英，參加大陸歌唱節目《歌手2024》時，因為壓力過大，讓她賽前一度情緒崩潰，被問及怎麼敢參加？她表示都這個歲數了，就當做來玩一玩，雖然擔憂演唱時會出錯，仍強調是對自己設立的一個挑戰。