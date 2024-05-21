衛冕軍丹佛金塊出局之後，主力中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokić）被媒體問到是否會參加巴黎奧運，約基奇搖搖頭說：「朋友，我不知道，我們再看看吧，我需要考慮一下。」塞爾維亞與美國隊在小組賽同組，如果約基奇不參加當然對美國隊更有利，但是一些球迷並不這麼想，他們認為約基奇沒有把心思放在籃球上。

金塊上季摘得總冠軍，約基奇當時說他最想趕快回到家鄉去騎馬，而不是留在美國參加奪冠遊行。大部分職業球員會說自己多麼熱愛籃球，即使有些可能是場面話，但是約基奇連這些都懶得應付。約基奇的影片在IG被球迷留言酸道：「你們想要約基奇加班做他不喜歡的工作？」

雖然約基奇可能輸球之後心情欠佳，不過其他輸掉季後賽的球星包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、恩比德（Joel Embiid）、安東尼戴維斯（Anthony Davis），以及打贏金塊隊的「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）都已講好要去參加巴黎奧運。

塞爾維亞去年勇奪世界盃男籃冠軍，美國隊卻連銅牌都沒撿到，遭到自國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）的嘲笑，萊爾斯說：「我相信NBA是最好的籃球聯盟，毫無疑問，但是運動有國內和國際比賽的區別，你不能在沒有打贏其他國家的情況下自稱世界冠軍。」