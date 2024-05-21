國軍自傷案件頻傳，陸軍南測中心勤務連一名上士，今（21日）被同袍發現倒臥營區內，疑似從高處墜落，經送醫搶救後仍宣告不治，恐是國軍今年發生的第17起自傷案。

據了解，南測中心勤務連一名上士，上午7時40分左右，被同袍發現倒臥營區地上，全身受創昏迷，經通報後營內醫護組急救後，送往嘉義榮總急救，仍傷重不治，詳細事發原因仍待軍方進一步說明。

對此，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬南測中心陳姓士官於今（21）日上午因集合點名未到，經同袍發現倒臥在兵舍側方馬路，立即通報單位醫護人員實施心肺復甦術，並同步由營區救護車送醫，惟經搶救後仍不幸宣告不治。

教準部指出，已於第一時間封鎖現場並聯繫家屬，並責派高階幹部前往協處；目前憲兵隊已入營偵處，報請地方檢察署指揮偵辦，單位亦成立專案小組配合調查，並全力協助家屬處理後續事宜。

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