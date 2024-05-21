近日朝野為國會改革吵得不可開交，立院院會今（21）日續審國會改革相關條文，力拚順利完成三讀立法程序。國民黨桃園市議員凌濤提及，最挺台灣的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ) 在發布祝賀總統賴清德就任的新聞稿中，明確指出綠委阻撓國會改革，此舉顯然是美國也看不下去。

凌濤今發文提到，國民黨所提的國會改革法案，逕付二讀符合立法程序，司法法制委員會在3、4月間，各召開「3場公聽會、1場專題報告」。4月15日召開排案審查討論超過10小時，逐條審查民進黨團甚至提「40次散會」，就是不願意討論，凌濤質疑，過去民進黨也主張國會聽證調查制度，怎麼執政了就變了？

凌濤進一步說道，長期最挺台灣的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ) 為現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室最新發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立法委員阻撓國會改革。

新聞稿中提及，賴清德總統需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在立法院的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的國會改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。

凌濤表示，當美國也看不下去，認為這些法案是成熟且繁榮的民主表徵，賴清德還要放任綠委及側翼荒腔走板嗎？還是做實傳言，賴清德被激進份子綁架，管不住老柯，只能任由脫韁野馬？