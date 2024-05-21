針對台灣新任總統賴清德520就職演說內容，大陸央媒《人民日報》21日發出評論，直指賴清德大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，在20日演說中大放厥詞，販賣「兩國論」、鼓吹「兩岸互不隸屬」，充斥妄圖倚外謀獨、以武謀獨的險惡用心，再次暴露台獨頑固立場，批評一紙空文欺騙不了世人，只會在賣國禍台的恥辱柱上再次記上一筆。

該文章表示，自稱「台獨工作者」的賴清德，長期幹著台獨勾當，卻打著和平的旗號，可謂是無賴至極。一邊以各種卑劣手段企圖謀獨，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。大肆破壞台海和平穩定，鼓吹「靠實力達到和平的目標」，完全是自欺欺人，更稱賴清德極盡顛倒黑白、抹黑攻擊、媚外賣台之能事，其目的就是要向外國主子納投名狀，要把台灣民眾綁架到台獨戰車上。

文章中表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》，明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國。賴清德對臺灣自古以來就屬於中國一部分的歷史事實置若罔聞，甘當外國反華勢力遏制中國的棋子。民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」。

文中表示，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗是台灣的主流民意。賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，不僅與島內主流民意背道而馳，也與兩岸同胞的根本福祉背道而馳，台獨與台海和平水火不容，台獨金孫只會禍害台灣子孫，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，台獨分裂勢力嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地。

文中表示，台灣的前途不是由一小撮台獨分裂勢力所能左右，只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民決定。更稱不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。任何人任何勢力想把台灣從中國分裂出去，中國人民都絕不會答應。