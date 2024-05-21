44歲南韓男歌手尹敏洙（韓語：윤민수，另譯尹民秀），2006年和圈外妻子金敏芝（김민지）結婚，還曾帶著兒子尹侯一起參加《爸爸！我們去哪兒？》，收穫大批媽媽粉。不過金敏芝21日卻透過男方IG，透露彼此都疲累不堪，決定結束18年的婚姻關係。

金敏芝今以「尹侯媽媽」的身分，透過尹敏洙的IG發文，表示兩人從年輕時相戀、結婚，無論開心或疲憊都要在一起，盡最大的努力不去改變家人的關係，「雖然一直盡全力維持家庭關係，但彼此都很累，所以決定到此為止。因為依舊彼此信任和信賴，會互相支持、加油，未來會盡全力做好尹侯爸媽的身分，希望大家不要臆測。」

金敏芝證實與尹敏洙離婚。（圖／IG@maurice_yun）

尹敏洙2011年參加過節目《我是歌手》，2013年帶著兒子尹侯亮相《爸爸！我們去哪兒？》（韓語：아빠! 어디가?），當時還是小男孩的尹侯，可愛又逗趣的模樣深受婆媽觀眾的喜愛，是節目組最受歡迎的孩子之一。11年過去，尹侯長成185公分的單眼皮帥哥，目前已經是一位大學生。