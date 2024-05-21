好市多狠砸40億將打造南台灣旗艦店，計畫將「起家厝」高雄店遷移到高軟園區南側的第80期重劃區，並設置加油站。（柯宗緯攝）

好市多位於高雄中華路的起家厝，打算搬到鄰近的高雄軟體園區旁設置南台灣旗艦店，並設置加油站，但高軟廠商擔心交通大亂，掛布條抗議。高市議員吳銘賜直說，好市多若搬到那「交通一定很痛苦」，他提議乾脆搬到大坪頂或鳳頂路，能降低交通衝擊。市府回應，會嚴加把關。

好市多狠砸40億將打造南台灣旗艦店，計畫將「起家厝」高雄店遷移到高軟園區南側的第80期重劃區，並設置加油站，但高軟廠商、員工質疑恐釀交通衝擊，除了在園區掛設白布條抗議外，日前還上書總統府等單位陳情。

據高市府交通影響評估，設立加油站恐造成附近4個路口交通壅塞，甚至影響輕軌運行，已要求好市多做減量檢討。好市多表示，為因應交通局提出的減量措施，並減少尖峰時刻周遭交通壅塞情況，將全力配合交通局要求的營運時段做調整，擬定合宜的交通維護及減量規畫，近期會再補件。

吳銘賜今（21）日質詢時關心此案直說，好市多不適合搬到第80期重劃區，更何況一旁就是南部火力發電廠，竟然還要設加油站，豈不是很危險？再加上交通問題還沒解決，到時搬家恐釀交通危機。他建議，好市多應該搬去大坪頂，或是鳳頂路那裡有很多台糖大塊土地，能降低交通衝擊，以及帶動就業機會，促進地方繁榮。

對此，高雄市副市長林欽榮答詢時回應，「會嚴格把關！請放心！」如果交通影響評估沒有辦法過，就不准加油站設置，更何況有第三方公證單位一同審查，「很快會有答案」。