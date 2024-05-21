張庭和林瑞陽近年在大陸發展電商事業，未料2021年捲入傳銷疑雲，名下89億資產、96套房產一度遭凍結，直到去年10月法院判定無傳銷嫌疑，夫妻倆的資產也被解封。昨(20日)林瑞陽迎來64歲生日，張庭發文祝福甜喊：「只要有棕熊爸爸在，我們的家就是安全和溫暖」。

張庭發文祝福另一半生日快樂，她引述女兒的形容，表示約184公分的林瑞陽身材高大強壯，好像有無限的力量，但平時表情又很嚴肅，像一頭棕熊，遠看有威嚴，但其實私下個性溫柔，「為了我們的家庭默默地付出，無論遇到什麼困難和挑戰，他都會堅定地面對，從不退縮。」

張庭曬照替林瑞陽慶祝64歲生日。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭發文。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭讚揚林瑞陽：「他是我們家的守護者和頂樑柱，他對家人的愛更是真誠而深沉的」，不論遇到風風雨雨，只要有林瑞陽在，家人就會感到安心。林瑞陽也甜蜜回應：「棕熊爸爸很開心，謝謝你們！」，其他網友則笑回：「哈哈，咱當回電燈泡，支持下庭姐的微博」。

林瑞陽與張庭育有一女一子。（圖／翻攝自張庭微博）

林瑞陽和張庭過去成立公司「庭秘密」，3年前捲入「傳銷」疑雲亮起紅燈，去年10月全面脫困並拿回資產。據《新浪新聞》報導，今年3月有記者發現張庭開啟了2024「TST庭美麗國際商學院計劃」，在成都再度招募新學員，公司名稱也改為「庭美麗」，張庭也上台分享心情，向台下學員喊話，希望大家未來可以互相學習。