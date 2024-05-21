不少人裝潢新家時猶豫要不要裝免治馬桶，一名網友分享，朋友最近大力推薦免治馬桶，但其價格比一般馬桶貴上許多，很好奇免治馬桶真的有那麼好用嗎？不少過來人認為免治馬桶的優點在於衛生又實用，大號完沖一下真乾淨又省衛生紙，後悔太晚裝了；但也有網友認為它是暴利產品，方便之處就是那個電動小水槍而已。

一名網友近日在PTT上分享，最近朋友一直推薦他裝免治馬桶，說很衛生又很方便，但他查了以後發現，免治馬桶都蠻貴的，大概都要1萬台幣左右。因此他想請教廣大的網友，大家都有裝免治馬桶嗎？用過以後的感覺如何？

這篇貼文引起了網友的熱烈討論，不少已經安裝免治馬桶的人紛紛留言大讚超實用，「會很省衛生紙，洗比擦乾淨很多」、「當拉肚子連上5次廁所就知道好不好用」、「冬天坐墊還會暖暖的，大推」、「是真的比較乾淨，衛生紙用量大減」。

不過也有網友認為，免治馬桶的優點不少，但也有幾個要考慮的點。第一個就是維護成本比普通馬桶高，而且要好好清潔才不會卡水垢。另外，有人指出在家也可以直接在廁所洗屁股，不一定要花這筆錢。另有網友則說，「講白了就是電動小水槍，根本就是暴利產品。」