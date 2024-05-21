總部位於奧克拉荷馬市的切薩皮克，在2022年宣布將退出德州南部的Eagle Ford頁岩油田，成為單純的天然氣生產商。儘管該公司並未具體說明這次裁員的規模或範圍，但表示是在出售其Eagle Ford資產之後所進行的職位裁減，與接下來的Southwestern Energy合併業務無關。

2023年，切薩皮克完成脫手石油業務，其中以14億美元的價格部分賣給INEOS Energy，其餘以7億美元賣給SilverBow Resources。

而現在切薩皮克正著手完成與規模較小的競爭對手Southwestern Energy的合併業務，交易價值達74億美元，預計將於今年下半年完成。因為先前收到美國監管機構的補件要求，該筆交易完成日期略有推遲。

今年天然氣出現高庫存且需求低於預期，第一季價格慘跌約20％，切薩皮克因此受到衝擊，獲利不如市場預期，連同其他能源商減產因應。